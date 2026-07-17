«Joie mitigée» pour les 10 ans de l’immeuble Clarté à l’UNESCO

Keystone-SDA

Partager

Une modeste frise temporelle éphémère sur l'histoire et la valorisation de l'immeuble Clarté du Corbusier à Genève occupe désormais une vitrine du rez-de-chaussée du bâtiment, dix ans après son entrée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'espace culturel et les appartements-témoins ne sont toujours pas prêts. Une commémoration avec une "joie mitigée", a dit vendredi la conseillère administrative de la Ville de Genève Marjorie de Chastonay.

3 minutes

(Keystone-ATS) Devant quelques dizaines de personnes, la magistrate a rappelé que ce site est le seul, qui n’est pas immergé, du canton à avoir eu les honneurs de l’UNESCO. Or, «on peut le toucher, mais on ne peut pas, pratiquement, le visiter», a-t-elle déploré.

Plusieurs obstacles se mettent encore en travers d’une expérience pour le public, pourtant souhaitée par l’UNESCO. En 2022, la Fondation Clarté, lancée en 2017 pour porter ce projet culturel et dans laquelle siègent notamment la Ville et le Canton, avait acquis une surface du rez-de-chaussée.

L’objectif est d’en faire un centre d’accueil immersif doté d’une approche documentaire sur Le Corbusier et l’architecture moderne du 20e siècle et d’expositions. Un maximum de 15 personnes au total à quelques reprises chaque semaine feraient partie à chaque fois d’un groupe très encadré. Celui-ci pourrait également voir de lui-même deux appartements-témoins qui sont la propriété de la Ville.

Premier problème: la co-propriété a rejeté pour le moment des aménagements de la façade extérieure et d’une terrasse pour le centre d’accueil du rez-de-chaussée. Le calendrier de 2028 reste celui souhaité, mais le site pourrait ouvrir en deux temps, d’abord seulement à l’intérieur sans les aménagements externes.

Plusieurs possibilités à analyser

Second problème, les locataires actuels des appartements-témoins contestent la résiliation de leur bail. Ils ont refusé une proposition de relogement. Et la justice genevoise, sans remettre en cause le contenu du projet culturel, a récemment donné raison à des habitants qui s’opposaient au dispositif. La Ville de Genève doit compenser la surface de logements retirée pour être convertie en espace muséal, conformément à la loi.

Mme de Chastony a répété qu’elle examinait les possibilités de répondre à cette injonction. Un recours n’est pas exclu. Parmi les autres pistes possibles théoriquement, des visites pourraient être tolérées par les futurs locataires des appartements-témoins, mais elles seraient plus difficiles à organiser.

La conseillère administrative, qui déplore que l’accès au patrimoine soit «malmené», refuse de «baisser les bras». Mais en raison des étapes judiciaires, les appartements-témoins devraient être accessibles plus tard que le centre d’accueil. Méconnu de la plupart des Genevois, l’immeuble est le seul site suisse avec la villa de Corseaux (VD) à figurer parmi les 17 du Corbusier au patrimoine de l’UNESCO.

Sans expérience culturelle, des tensions étant observées dans d’autres sites du Corbusier, la reconnaissance de toute la liste pourrait être remise en cause. «On ne veut pas y penser», estime de son côté la conservatrice cantonale des monuments.