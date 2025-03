« L’Amérique est de retour », lance Trump au congrès

Keystone-SDA

"Rien ne peut arrêter le rêve américain", s'est exclamé le président américain Donald Trump mardi lors de son premier grand discours face au congrès américain. Il s'est félicité d'une "fierté" et d'une "confiance" retrouvée aux Etats-Unis.

(Keystone-ATS) Le pays est « sur le point de connaître un retour en force comme le monde n’en a jamais connu et n’en connaîtra peut-être jamais plus », a affirmé le président américain. « Nous avons accompli plus en 43 jours que la plupart des gouvernements en quatre ou huit ans et nous ne faisons que commencer », a-t-il encore dit sous des applaudissements nourris.

Comme le veut la tradition, l’arrivée du milliardaire de 78 ans a été annoncée à haute voix pendant que s’ouvraient les portes de l’hémicycle.

Le chef de l’Etat s’est avancé entre les travées sous les applaudissements de ses partisans, avant de prendre la parole sous l’oeil du patron de la chambre des représentants, aujourd’hui le républicain Mike Johnson, et du vice-président, JD Vance, officiant comme chef du Sénat.