«La tyrannie prospère» aux Etats-Unis, accuse l’humoriste Kimmel

Keystone-SDA

L'humoriste américain Jimmy Kimmel, dont l'émission avait momentanément été suspendue en septembre, a affirmé jeudi que 2025 avait été, "du point de vue du fascisme", une "très bonne année" aux Etats-Unis. Il était l'invité du discours de Noël de Channel 4.

La télévision publique britannique diffuse chaque année depuis 1993 un discours de Noël alternatif à celui du monarque britannique.

Jimmy Kimmel est une vedette des fameux «late night shows» des télévisions américaines. Son émission avait été suspendue en septembre après qu’il avait accusé la droite américaine d’exploiter politiquement l’assassinat de l’influenceur partisan du président américain Donald Trump, Charlie Kirk.

«Honnêtement, je crois que je n’ai aucune idée de ce qui se passe chez vous. En revanche, je sais ce qui se passe chez nous et je peux vous dire que, du point de vue du fascisme, ça a été une très bonne année», a-t-il déclaré dès l’ouverture de son allocution.

«Tout va très vite»

«La tyrannie prospère ici», a-t-il renchéri, avant de revenir en détail sur sa suspension. Face aux accusations de censure, il avait finalement retrouvé le chemin du studio une semaine plus tard.

«Le fait qu’un gouvernement réduise ses détracteurs au silence est quelque chose qui se produit dans des pays comme la Russie, la Corée du Nord et à Los Angeles, mais pas au Royaume-Uni», a-t-il ironisé, avant de mettre en garde les Britanniques: «Tout va très vite».

Mais le président américain, qu’il a baptisé «le roi Donnie VIII», une allusion à Henry VIII, a «perdu», a-t-il assuré, dans une référence au fait que son émission «Jimmy Kimmel Live!» a été prolongée jusqu’au milieu de l’année 2027.

Il a également appelé les Britanniques à ne pas «abandonner» les Américains. «Nous traversons une période difficile en ce moment, mais nous allons nous en sortir», a-t-il ajouté.

Parmi les personnalités ayant déjà adressé le message alternatif de Noël figurent le comédien Stephen Fry, en 2023, et le lanceur d’alerte Edward Snowden, en 2013.