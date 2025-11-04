«Le Repos des laboureurs» d’Eugène Burnand reste à Moudon (VD)

Le Musée Eugène Burnand à Moudon (VD) a racheté la toile "Le Repos des laboureurs", créée en 1888 par le célèbre peintre vaudois. Elle a été acquise pour 30'000 francs grâce aux dons de communes de la région et à des particuliers.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette toile de grande taille (140 x 180 cm) représente une famille en train de partager un frugal repas à même le sol d’un chemin à côté de boeufs attelés pour le labour, relève le musée dans un communiqué.

Après sa création, elle avait été vendue à un riche industriel français du Creusoz, avant de disparaître. Elle a toutefois refait surface le printemps dernier à Bâle. Ses propriétaires, un frère et une soeur, l’ont prêtée au Musée Eugène Burnand et accepté de la vendre, avec un délai de paiement jusqu’au 31 décembre 2025.

Avec deux mois d’avance, le musée a pu réunir cette somme. Les communes ont réuni près de la moitié des 30’000. L’autre moitié a été récoltée grâce à des dons privés, allant de 5 à 5000 francs et venus de Suisse et de France.

«Cette oeuvre a toute sa place dans la collection permanente et illustre, avec d’autres, l’importance qu’Eugène Burnand accordait au monde agricole. Il était important qu’elle reste exposée précisément à Moudon, patrie d’Eugène Burnand et aussi capitale agricole en devenir du canton de Vaud», poursuit le communiqué.