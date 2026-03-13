La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

«On ne peut pas tout prévenir», affirme le procureur sur Chiètres

Keystone-SDA

Le procureur général du canton de Fribourg Raphaël Bourquin ne met pas le drame de Chiètres, qui a fait six morts et cinq blessés, sur le compte de la fatalité. "Tout a été mis en œuvre et la prévention fonctionne. Mais on ne peut pas tout prévenir", estime-t-il.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «En l’occurrence, nous sommes confrontés à un cas atypique et il s’agit d’un acte isolé», a indiqué Raphaël Bourquin dans une interview parue vendredi dans La Liberté. Ce dernier y revient sur le fait que l’individu qui s’est immolé par le feu mardi soir, avec l’incendie d’un car postal, était recherché par la police bernoise.

«Il s’agit d’une procédure entre les polices cantonales et la collaboration fonctionne très bien», relève le procureur général. «L’individu en question n’était pas recherché depuis longtemps. Est-ce qu’il fallait diffuser cette information au-delà des frontières? Je ne suis pas convaincu», avance-t-il.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision