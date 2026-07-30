«Optimisme» en Gironde, feu maîtrisé dans les Landes

Keystone-SDA

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Un "cap" a été franchi en Gironde jeudi, les autorités saluant une première journée "un peu optimiste" après plus d'une semaine de lutte acharnée des pompiers et 42'000 hectares de forêt partis en fumée. Il est encore trop tôt pour savoir quand l'incendie sera fixé.

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(Keystone-ATS) Bonne nouvelle également dans le département voisin des Landes. Le préfet Gilles Clavreul a annoncé en fin de journée que le feu près de Biscarrosse était désormais «maîtrisé» et que tous les quartiers allaient «rouvrir» à la circulation. Cet incendie survenu il y a une semaine a brûlé 3600 hectares et conduit à évacuer environ 30’000 personnes à titre préventif.

«C’est la première journée un peu optimiste, puisqu’on a l’impression qu’on est en train de revenir sur le chemin d’une vie normale et que les choses commencent à s’améliorer nettement», s’est réjouie sans triomphalisme la préfète de Gironde, Sophie Brocas, lors d’un point presse.

Elle a rappelé qu’après huit jours de combat contre le plus grave incendie en France depuis 1949, le feu était toujours «stabilisé» mais qu’il restait «deux points actifs» sur le cordon dunaire du Porge au sud de Lacanau et au hameau de Claouey à l’entrée de la presqu’île du Cap Ferret, toujours «inaccessible» pour l’heure.

«Nous sommes résolument optimistes (…) On peut penser» que le pire est derrière nous concernant ce «feu totalement inédit», a renchéri peu après sur BFMTV le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

Le patron du Sdis 33, Marc Vermeulen, qui avait salué à la mi-journée «un nouveau cap, une forme de bascule», s’est gardé de dire quand ce mégafeu serait considéré comme «fixé».

«Vous répondre sur une date, ce serait trop hasardeux de ma part. Ça va dépendre à la fois de la réaction du terrain, du nombre de pieds de feu qui vont encore sortir, mais également des conditions météorologiques», a souligné l’officier.

Sur le terrain, 3300 pompiers venus de toute la France, 1500 militaires, 1250 policiers et gendarmes, forestiers, agriculteurs et bénévoles venus en nombre conjuguent leurs efforts, épaulés par 24 moyens aériens dont sept fournis via le mécanisme européen de solidarité.

«Début de la fin du feu mais début de la crise»

«C’est le début de la fin du feu, mais c’est le début de la crise», craint Nina Rosazza, gérante d’une métallerie à Andernos-les-Bains venue, avec d’autres artisans du coin, prêter main forte dans la forêt ravagée de Lanton. «Touristiquement, écologiquement, visuellement, c’est une catastrophe à long terme», résume-t-elle.

La préfecture a autorisé 84’000 nouvelles personnes à rentrer «immédiatement» chez elles, dans neuf communes près de Bordeaux et l’autoroute A63 jusqu’à Bayonne a rouvert à 14h00. En revanche, comme les jours précédents, aucun TGV ne circulera jusqu’à dimanche au sud de Bordeaux, hormis ceux desservant Agen et Toulouse.

Au total, 144’000 des 220’000 personnes évacuées depuis le déclenchement du feu, le 22 juillet, ne sont plus concernées par ces mesures préventives.

Pour l’instant, 230 sapeurs-pompiers ont été blessés dans la lutte contre cet incendie hors norme.

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

Feux criminels à 70%

Le sud-est de la France a lui aussi été touché par plusieurs incendies, en Corse, dans les Hautes-Alpes et dans le Var, des départements qui sont tous de nouveau en vigilance orange canicule.

Dans le Var, un nouveau feu virulent, au sud-est de Brignoles, a parcouru 130 hectares, moins de 24 heures après la fixation de l’incendie du massif du Gros Bessillon, toujours sous haute surveillance.

Enfin, un feu d’une ampleur très rare dans les forêts bourguignonnes est survenu dans un village de la côte viticole proche de Dijon mais a pu être fixé après avoir parcouru 150 hectares, dont 90 ont brûlé.

Sur la France entière, 275 interpellations ont été réalisées qui se sont traduites par 31 détentions, a mentionné Laurent Nuñez, rappelant que «70% des incendies sont criminels».