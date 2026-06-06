«Sauvages» de Claude Barras au coeur d’une exposition à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le film d'animation "Sauvages" du réalisateur valaisan Claude Barras fait l'objet d'une exposition au Jardin botanique de Neuchâtel jusqu'au 1er novembre. Le vernissage a eu lieu samedi, pour une ouverture à la visite à partir de ce dimanche.

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(Keystone-ATS) «L’exposition permet de découvrir les coulisses d’une aventure hors du commun», a indiqué le Jardin botanique. Elle constitue «une immersion idéale pour toute la famille», précise le communiqué. Sorti en 2024, le film de stop-motion est un conte initiatique à hauteur d’enfant qui se déroule dans la forêt de Bornéo.

Sur fond de production d’huile de palme, l’oeuvre de Claude Barras aborde, «de manière poétique et sensible, les drames humains, culturels, sociaux et écologiques que cette industrie provoque». L’exposition «Sauvages» invite petits et grands à prolonger la «magie» du film, en pénétrant dans l’intimité de sa création.

Trois temps forts

Richement illustrée de documents originaux, avec des dessins, des carnets de voyage, des décors, des figurines, réalisés par Claude Barras et son équipe, l’exposition se décline en trois temps forts. La première section met en lumière les grands enjeux écologiques et culturels de la région, rappelle le communiqué.

La deuxième partie lève le voile sur la genèse et les étapes de fabrication du film. Enfin, une dernière section plonge le visiteur au cœur du tournage. Photographies intimistes et témoignages inédits révèlent l’atmosphère particulière qui régnait sur le plateau et rendent hommage à l’engagement passionné de toute l’équipe.

Pour rappel, «Sauvages» suit le périple d’une fillette et d’un bébé orang-outan dans une jungle menacée. Claude Barras est notamment lauréat du Prix culturel 2025 du canton du Valais. Le natif de Sierre est connu en particulier comme l’auteur du célèbre film d’animation «Ma vie de Courgette» en 2016.