« Très probable » baisse de taux de la BCE la semaine prochaine

(Keystone-ATS) Le gouverneur de la Banque de France a estimé mercredi « très probable » une nouvelle baisse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine. François Villeroy de Galhau a ajouté qu’elle ne serait « pas la dernière ».

« Une baisse est très probable » lors de la réunion de l’institution monétaire le 17 octobre, après une première baisse en juin, et une seconde en septembre, « et ça ne sera d’ailleurs pas la dernière », a indiqué François Villeroy de Galhau sur la radio franceinfo, ajoutant que « le rythme (de la baisse, NDLR) dépendra(it) de l’évolution du combat contre l’inflation ».

Quant à l’étendue de la baisse, la semaine prochaine, il a rappelé que la BCE avait « l’habitude d’agir avec gradualisme », « sans faire des pas trop importants », pointant ainsi vers une nouvelle baisse de 25 points de base (0,25 point de pourcentage). « La victoire contre l’inflation est en vue », a-t-il dit, avec actuellement « 1,5% pour l’ensemble de la zone euro comme pour la France », en indice européen harmonisé.

« Il peut y avoir des hauts et des bas dans les mois qui viennent », mais « on sera à 2% d’inflation durablement en France au début de l’année prochaine, et en Europe dans le courant de l’année prochaine », selon le gouverneur. Il a toutefois ajouté que la BCE regardait « avec attention » l’évolution des prix du pétrole, en raison des vives tensions entre Israël et l’Iran, qui a déjà fait remonter les cours: si cette hausse « reste relativement limitée et temporaire, cela ne devrait pas avoir d’effet trop négatif sur l’inflation et la croissance ».

M. Villeroy de Galhau a noté que « les taux du crédit immobilier ont recommencé à baisser depuis le début de l’année », et donc, les volumes d’emprunts de Français depuis le mois de juillet sont redevenus « significatifs ». Il a de nouveau appelé les particuliers à « profiter » de cette situation.

Reprenant les chiffres de prévisions de croissance publiés mardi par la Banque de France, entre 0,4% et 0,5% au troisième trimestre avant un contrecoup en fin d’année, pour un total annuel de 1,1%, le gouverneur a jugé l’économie française « résiliente, sans être brillante ».