«Un nouvel élan» pour le Jura, estime la présidente de l’exécutif

Keystone-SDA

Le canton du Jura entame l'année 2026 avec un tout nouvel exécutif. La présidente du Gouvernement Rosalie Beuret Siess, par ailleurs ministre des finances, voit dans la législature qui démarre "l'opportunité de donner un nouvel élan".

2 minutes

(Keystone-ATS) «Les attentes par rapport à la cohésion du Gouvernement et sa capacité à présenter une vision commune sur le long terme sont grandes», a expliqué la magistrate socialiste, doyenne de fonction, dans une interview parue vendredi sur le site du Quotidien Jurassien. «On ne part pas d’une page blanche», a-t-elle tempéré.

Après les élections, en octobre et novembre, l’exécutif a annoncé assez tôt l’attribution des départements, avant même sa première séance officielle. «L’objectif était d’entamer rapidement les discussions avec le nouveau Gouvernement pour anticiper et permettre la transition la plus sereine possible», note Rosalie Beuret Spiess.

Numérique plus important

Et le dialogue s’est révélé «constructif», ajoute la grande argentière cantonale. «Les discussions se sont orientées sur le souci commun d’avoir des départements les plus équilibrés au regard des défis à venir. Nous remarquons par exemple que le domaine du numérique gagne en importance», constate-t-elle dans le QJ.

En cette année 2026 qui commence, les nouvelles autorités cantonales devront rapidement prendre leur marque. Dès l’été prochain, le Gouvernement jurassien sera appelé à présenter son programme de législature, lequel définira les grandes orientations de son action politique pour les cinq années à venir.

Les nouveaux ministres pourront y imprimer leur vision. Mais plusieurs dossiers demeureront «prioritaires». En premier lieu, celui des finances. La marge de manœuvre de l’Etat apparaît très «étroite» et ce, au moment même où le canton accueille la ville de Moutier. Et «les défis restent nombreux», admet la présidente.