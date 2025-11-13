La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Une très bonne discussion» sur les droits de douane, dit Parmelin

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin s'est montré optimiste après sa visite à Washington pour discuter des droits de douane américains. "Nous avons eu une très bonne discussion et avons pu clarifier presque tous les points", a-t-il déclaré à la radio SRF.

(Keystone-ATS) «Dès que ces points auront été définitivement clarifiés, de plus amples informations seront communiquées», a précisé le conseiller fédéral. Selon les informations fournies par les États-Unis, il n’a fait qu’une brève apparition devant les médias pour des raisons d’horaire.

Accompagné de la secrétaire d’État à l’économie (SECO), Helene Budliger Artieda, M. Parmelin s’est rendu à Washington dans la nuit de mercredi à jeudi. Des discussions «à différents niveaux» ont eu lieu dans l’après-midi (heure locale), a déclaré Markus Spörndli, porte-parole du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

M. Parmelin a notamment rencontré le représentant de la Maison-Blanche pour le commerce (USTR) Jamieson Greer. «Les échanges ont été très positifs», a déclaré à la presse un haut responsable ayant participé à la réunion entre les deux hommes, a rapporté l’AFP.

Selon cette source requérant l’anonymat, les Suisses «sont très conscients de la nécessité de réduire» les déséquilibres commerciaux. Les Etats-Unis importent plus de produits helvétiques qu’ils n’exportent vers le pays alpin.

«Ils nous ont présenté des plans en ce sens», a ajouté le responsable, laissant entendre que les droits de douane visant les produits suisses pourraient être réduits.

