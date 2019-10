Droits d’auteur

Les Suisses de l’étranger doutent de la validité du scrutin Philipp Meier, Balz Rigendinger 21. octobre 2019 - 18:52 Ils ont le droit de participer aux élections, mais n'ont pas pu le faire. De nombreux Suisses de l'étranger ont vécu cette situation. La frustration est profonde, comme le montrent les réactions reçues via notre application et sur les réseaux sociaux. La tempête fait rage. Théoriquement, tous les Suisses de l’étranger ont le droit de voter et de prendre part aux élections. En pratique, beaucoup d’entre eux restent privés de scrutin; le courrier contenant leur matériel de vote arrive trop tard pour pouvoir le retourner dans les délais. La situation s’est encore aggravée pour les élections fédérales 2019, puisque plus personne ne pouvait voter en ligne. Les systèmes disponibles ont été retirés, sous la pression d’un public craignant pour la sécurité des scrutins. Toutefois, la crédibilité de la démocratie suisse en souffre d’une manière ou d’une autre. Le fait qu'en tant que Suisses de l'étranger, vous ne puissiez plus participer aux élections et aux votations semble, pour l’instant, être considéré comme un moindre mal en comparaison avec les risques sécuritaires. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur désarroi face à cette situation, via notre application et sur les réseaux sociaux. «Lorsque les électeurs ne peuvent pas exercer leurs droits, l’élection devrait être invalidée», affirme l’un d’entre eux, estimant qu’il faudrait déposer une plainte. La mort du e-voting déploie ses effets Une recherche réalisée par l’Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) au lendemain des élections révèle des éléments intéressants. L'organisation a comparé le taux de participation des Suisses de l'étranger en 2015 et 2019, dans les cantons qui, à l'époque, proposaient encore le vote électronique. Les chiffres montrent qu'à la suite de l'arrêt du e-voting, la participation des Suisses de l'étranger a nettement diminué.Dans le canton de Genève, la participation a diminué de 32 à 21%.Dans le canton de Lucerne de 32,1 à 23,4%.A Bâle-Ville de 26 à 19,2%. En comparaison avec les votations fédérales du 19 mai 2019, l'organisation a également constaté que d'autres cantons (Aarau, Lucerne et Vaud) qui proposaient encore le vote électronique ont enregistré une forte baisse de la participation de la Cinquième Suisse: elle a diminué de 10% environ. Encore plus verts! Le comportement électoral des Suisses de l'étranger est toujours révélateur des tendances. Ce fut également le cas cette fois-ci, comme le montrent les résultats des dix cantons pour lesquels des données étaient disponibles. Ils ont encore voté davantage pour les Verts et nettement moins en faveur de l'UDC. Participez à la discussion sur le vote à distance et le taux de participation sur notre page Facebook: