Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Les médias donnent moins souvent la parole aux politiciennes Alexandra Kohler 14. octobre 2019 - 16:04 C’est la première fois que les femmes sont aussi nombreuses à se porter candidates aux élections fédérales. 41% de politiciennes sont en lice pour obtenir un siège au Parlement le 20 octobre. Leur présence dans les médias ne suit toutefois pas cette tendance. Les femmes se mobilisent en Suisse pour faire entendre leur voix et obtenir davantage d’égalité à tous les niveaux de la société. Cette année a été marquée par la grève des femmes du 14 juin, qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes dans toute la Suisse. L’une des revendications est une meilleure représentation des femmes au niveau politique. L’action «Helvetia appelle» a été lancée pour encourager les politiciennes à se porter candidates lors des élections législatives de ce dimanche. Et la campagne semble avoir porté ses fruits: jamais autant de candidates ne se sont lancées. Les femmes représentent 41% des politiciens inscrits sur les différentes listes électorales. Pourtant, les médias n’ont pas suivi la tendance. Ils donnent toujours bien plus largement la parole aux hommes, relève une étude du Digital Democracy Lab de l’Université de Zurich. Les chercheurs ont examiné tous les articles sur la politique suisse parus cette année dans la presse écrite et les médias en ligne. Résultat: les politiciennes sont encore davantage sous-représentées dans les médias qu’à la Chambre basse du Parlement (où la part des femmes atteint 32% actuellement). C’est particulièrement flagrant au niveau du Parti libéral-radical (PLR, droite) : 42% des candidats sont des femmes, seulement 30% d’entre elles ont été mentionnées dans les médias. Même constat au Parti démocrate-chrétien (PDC, centre droit): 40% de candidates, mais seulement 27% ont pu se prononcer dans les médias. Les journaux, radios, télévisions et sites d’informations accentuent donc la sous-représentation féminine, en concluent les chercheurs.