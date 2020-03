Si l’on voyage pour un événement, il est conseillé de se renseigner pour savoir si celui-ci a bel et bien encore lieu, étant donné que la Confédération a interdit les grandes manifestations et que les cantons et les villes peuvent également interdire des manifestations plus petites.

Les personnes touchées sont isolées, afin d’éviter le plus possible une propagation du virus. Tous ceux qui ont été en contact étroit avec un malade – c’est-à-dire pendant plus de 15 minutes à une distance de moins de deux mètres – doivent rester en quarantaine pendant deux semaines. Une centaine de personnes sont concernées par cette mesure actuellement en Suisse.

Coronavirus: la situation en Suisse Balz Rigendinger 02. mars 2020 - 14:42 La Suisse fait partie des vingt pays les plus touchés par le coronavirus dans le monde. Le gouvernement conseille notamment d’éviter les poignées de main. Tour d’horizon. Quelle est la situation actuelle en Suisse? En raison de la propagation du coronavirus, le Conseil fédéral a placé la Suisse en état de «situation particulière», conformément à la Loi fédérale sur les épidémies. Cela permet au gouvernement fédéral de passer par-dessus les compétences cantonales pour ordonner des mesures, y compris l’interdiction d’événements. Le recours à ces dispositions légales est une première. Concrètement, le Conseil fédéral a interdit, jusqu’au 15 mars au moins, toutes les grandes manifestations réunissant plus de mille personnes. Le gouvernement a en outre demandé à la population de suivre certaines règles:éviter de se saluer en se serrant la main ou avec une accoladejeter les mouchoirs en papier usagés dans une poubelle ferméene se rendre aux urgences qu'après s'être annoncé préalablement Pour le reste, la vie se poursuit normalement pour la plus grande partie de la population. Peut-on attraper le nouveau coronavirus en Suisse? En Suisse, le risque d'infection avec le nouveau coronavirus est actuellement modéré, selon l'Office fédéral de la santé publique. Au 2 mars 2020, on dénombrait en Suisse 27 cas de personnes infectées par le coronavirus. La Suisse fait ainsi partie des 20 pays qui sont le plus touchés par le covid-19 dans le monde. D'autres infections restent possibles. Vous trouverez ici les chiffres actualisés de tous les cas recensés dans le monde. Tous ceux qui ont été en contact étroit avec un malade – c’est-à-dire pendant plus de 15 minutes à une distance de moins de deux mètres – doivent rester en quarantaine pendant deux semaines. Une centaine de personnes sont concernées par cette mesure actuellement en Suisse. La Suisse aide-t-elle au rapatriement de ses ressortissants? Des rapatriements de quelques Suisses résidant dans la ville chinoise de Wuhan ont été organisés. Mais il n’est actuellement pas prévu de procéder à d’autres actions de ce genre, indique le Département fédéral des Affaires étrangères. «Heureusement, aucun rapatriement n’est actuellement prévu ou effectué», a déclaré Hans-Peter Lenz, chef du centre de gestion de crise du DFAE. Les citoyens suisses peuvent s’adresser à toutes les représentations suisses à l’étranger. Les représentations diplomatiques et la hotline mise en place par le DFAE ont répondu ces derniers jours à des centaines de questions de citoyens inquiets. Les Suisses de l’étranger sont-ils particulièrement touchés? Selon la Loi sur les Suisses de l’étranger, les Suisses expatriés n’ont pas un droit absolu à un rapatriement organisé depuis une zone en crise. Mais le DFAE assiste autant que possible les ressortissants suisses qui se trouvent dans des situations de crise à l’étranger, a souligné Hans-Peter Lenz. L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) a annulé la prochaine session du Conseil des Suisses de l’étranger, qui était prévue à Berne le 14 mars. «Le DFAE nous a clairement indiqué que la tendance actuelle allait dans le sens d’une annulation des événements. Il nous a rendus attentifs à la composition très internationale du Conseil ainsi qu’à l’âge relativement élevé de ses délégués», a indiqué la direction de l’OSE pour justifier sa décision. Cela constitue deux facteurs de risque et augmente encore le risque de quarantaine, a estimé l’OSE. A quoi faire attention en cas de voyage et de séjour en Suisse? L’Organisation mondiale de la santé n’a jusqu’à présent pas édicté de restrictions de voyage. Si l’on voyage pour un événement, il est conseillé de se renseigner pour savoir si celui-ci a bel et bien encore lieu, étant donné que la Confédération a interdit les grandes manifestations et que les cantons et les villes peuvent également interdire des manifestations plus petites. Il n’y a pour le moment pas de mesures particulières pour les écoles, les crèches, les foyers et d’autres institutions de formation ou de soins. Et le Conseil fédéral a pour l’heure exclu l’idée d’une fermeture des frontières. La compagnie aérienne Swiss a cependant réduit le nombre de liaisons vers les pays ou le danger de contamination est particulièrement élevé. Quelles conséquences pour l’économie suisse? Le Secrétariat d’État à l’économie ne s’attend pas à des préjudices économiques à court terme. Au contraire, il a même évoqué une certaine relance due aux achats que font certains habitants pour constituer des réserves. À moyen terme, le Seco s’inquiète en revanche des pertes sur les marchés boursiers et de l’interruption de la chaîne d’approvisionnement pour l’industrie suisse et pour des groupes internationaux basés en Suisse. Selon le Seco, les entreprises sont autorisées à avoir recours au chômage partiel pour compenser une éventuelle baisse d’activité. Un manuel sur la gestion de pandémies est par ailleurs à la disposition des entreprises. Le gouvernement n’assumera pas de responsabilités pour les pertes financières dues à l’interdiction des grandes manifestations, car c’est le principe de force majeure qui s’applique.