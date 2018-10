Dans un monde où la taille de l’écran, la résolution et le téléchargement dominent nos expériences télévisuelles, il est facile d’oublier qu’il y a à peine 50 ans, les émissions se regardaient encore en noir et blanc. La télévision suisse s’est parée de couleurs le 1 er octobre 1968, en même temps que les Bermudes et l’Irak. Bien plus tard beaucoup d’autres pays: les États-Unis, par exemple, ont élargi leur palette en 1950 déjà.

La télévision suisse fête 50 ans en couleur 01. octobre 2018 - 17:17 ​​​​​​​Cela fait 50 ans que la télévision suisse est passée du noir et blanc à la couleur. À l’époque, ce progrès technologique avait donné lieu à de nombreuses mises en scènes sur les petits écrans helvétiques. Dans un monde où la taille de l’écran, la résolution et le téléchargement dominent nos expériences télévisuelles, il est facile d’oublier qu’il y a à peine 50 ans, les émissions se regardaient encore en noir et blanc. La télévision suisse s’est parée de couleurs le 1er octobre 1968, en même temps que les Bermudes et l’Irak. Bien plus tard beaucoup d’autres pays: les États-Unis, par exemple, ont élargi leur palette en 1950 déjà. Cette coloration a donné lieu à de nombreuses mises en scènes pompeuses lors de son introduction. Elle présentait un défi technologique important, afin d’offrir aux téléspectateurs possédant un nouveau téléviseur la possibilité de voir ses émissions en couleur, tout en permettant aux téléspectateurs possédant un ancien appareil de continuer à recevoir ses programmes en noir et blanc.