Dans le canton de Neuchâtel, une spécialité du terroir local est particulièrement valorisée: le Non FiltréLien externe. Ce vin trouble, le premier de l'année à pouvoir être dégusté, est un blanc fruité et rafraîchissant. Les autorités du canton et les vignerons organisent plusieurs dégustations publiques fin janvier pour promouvoir ce produit.

Nicolas RuedinLien externe, vigneron à Cressier, vend une partie de son Non Filtré au Japon. En discutant avec les consommateurs sur place, il a découvert que ce vin était particulièrement apprécié pour sa finesse et son côté naturel.

