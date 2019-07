Cherchez la femme. A l’époque d’Apollo, JoAnn Morgan semble bien seule au milieu des centaines d’hommes du Centre de contrôle des lancements à Cap Canaveral. Mais les choses ont changé.

Si les Soviétiques avaient envoyé Valentina Terechkova en orbite dès 1963, les pionniers américains des programmes Mercury, Gemini et Apollo étaient tous des mâles. Il faudra attendre la deuxième génération d’astronautes pour voir la NASA intégrer les femmes. Nicole Stott en fait partie. Elle a volé quatre fois sur la Navette et passé 103 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. Rencontrée lors du récente festival Starmus à Zurich, elle nous explique que l’agence spatiale est devenue une des plus féminines parmi les grandes instituions américaines.

