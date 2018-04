Ce contenu a été publié le 4 avril 2018 14:24 04. avril 2018 - 14:24

Agé de 40 ans, Beda Regli est maire d’Hospental, dans le canton d’Uri. Après son apprentissage d’électricien, il a fait le tour du monde avant de revenir chez lui et de se lancer en politique – parce que personne d’autre ne le faisait.

L’homme indique avoir des «années de folie» derrière lui. «J’ai transformé notre maison, fait mon travail de maire, aidé ma partenaire de vie au restaurant, et il y avait aussi mille choses à faire à l’usine de gravier». Beda Regli travaille comme électricien à l’entreprise Kieswerk Regli AG et apporte son aide partout où c’est nécessaire. «90% du béton que nous produisons ici va à Andermatt pour les constructions de l’investisseur égyptien Samih Sawiris, explique-t-il au milieu du grondement des bétonnières.

Donner et recevoir

En hiver, lui-même, sa compagne et leur fille restent au village. En été, lorsque le col du Gothard est à nouveau ouvert, il conduit sa compagne au Mätteli, le restaurant qu’ils ont en commun. En tant que maire, il s’engage pour les habitants: nouvelles places de parc, nouveau règlement sur la chasse. «Je suis sans parti, mais je suis tombé dans la politique», dit-il. Pour lui, c’est une manière de donner et de recevoir. Il travaille pour le public – et est content «quand je reçois le soutien de la commune dans ce que je fais».

