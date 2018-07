Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 14:59 03. juillet 2018 - 14:59

Nicolas Eichenberger est président des Jeunes socialistes de la ville de Bâle. Technicien audio au Palais fédéral à Berne, il s’est converti au véganisme et à la politique en sortant d’un fast food.

«Au travail, on me prendrait facilement pour un jeune libéral-radical», s’amuse ce jeune homme de 28 ans. «Je porte un costume et j’ai du gel dans les cheveux». C’est qu’il doit se plier au code vestimentaire du Palais du parlement, même s’il n’y est pas du tout engagé politiquement. «Je suis technicien audio et vidéo de formation et avec mon équipe, je suis chargé de veiller à ce que la sonorisation des salles du Parlement fonctionne et que ce qui s’y dit puisse être audible à la télévision et à la radio».

En ce moment, Nicolas Eichenberger effectue son service civil dans la division fermée de la clinique psychiatrique universitaire de Bâle. A côté de cela, il préside les séances du soir des Jeunes socialistesLien externe. «Je rêve d’un monde qui soit moins axé sur le profit, et dans lequel chacun ait ses droits. Pas seulement les hommes, mais également les animaux», déclare-t-il.

