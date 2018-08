Ce contenu a été publié le 28 juillet 2018 11:00 28. juillet 2018 - 11:00

Rebecca Burkhardt a déjà été candidate au Grand Conseil du canton de Bâle-Ville. Même si elle n’a pas encore été élue, cette femme trans veut continuer à s’engager en politique.

«Cela peut sembler paradoxal mais le plus bel événement de ma vie a été le mariage avec mon épouse Daniela», dit Rebecca Burkhardt. A l’époque, elle n’avait pas encore entamé sa transition et vivait donc en tant qu’homme sous le prénom de Basil. Elle a été pendant longtemps présidente du Synode de l’Eglise catholique romaine. «Je suis encore une catholique très engagée. Je veux faire du bien aux gens et insuffler cette état d’esprit en politique», souligne-t-elle.

Elle est membre du Parti démocrate-chrétien, sous la bannière duquel elle s’est portée candidate au Parlement cantonal bâlois. D’abord avant sa transition, puis après. Si elle n’a pour l’instant pas été élue, l’un de ses objectifs est aussi de montrer que les gens comme elle sont tout à fait normaux.

