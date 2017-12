Droits d’auteur

Vision de l'avenir 21. novembre 2017 - 15:04 Avec cette première journée d'action sur le thème de la numérisation, la Suisse souhaite saisir aujourd'hui les opportunités du monde digital. Plus d'une centaine d'événements sont consacrés à cette thématique dans tout le pays. Mardi, la présidente de la Confédération Doris Leuthard s’est déplacée dans une voiture des CFF spécialement équipée pour l’occasion en «zone de travail et de networking». Ce voyage exclusif s’est déroulé entre Berne à Zurich. Les dirigeants des sociétés participantes étaient également de la partie. L'accent a été mis sur l'échange entre la politique et l'économie. Plus de 40 entreprises, universités et institutions de toutes les régions de Suisse ont ouvert leurs portes. Elles ont invité la population à découvrir et à expérimenter le monde numérique. Les grandes gares de Suisse se sont ainsi transformées en arènes digitales et en plate-formes de dialogue entre les habitants, l'économie et le politique. A Zurich, par exemple, Pro Juventute a accueilli trois classes d'écoliers qui se sont livré des batailles ludiques sur leurs connaissances en matière de médias. Pour l'association digitalswitzerland, qui organise cette journée, la numérisation est une chance et pas une menace, écrit-elle sur son site internet. Toutefois, beaucoup de questions se posent. «Nous voulons informer, stimuler et interagir avec la population suisse qui peut être effrayée par le numérique et les changements que cela implique.» sda/ats