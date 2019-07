Quatre "gilets jaunes" ont été condamnés en juin, à Metz, à quatre mois de prison avec sursis pour la dégradation de quatre radars sur la RN4 en Moselle, a annoncé vendredi la préfecture. Deux véhicules ont en outre été saisis "afin de couvrir l'amende de près de cent mille euros des dégâts causés".

Une enquête avait été ouverte pour "incendies volontaires et destructions aggravées" après des dégradations, entre novembre 2018 et mars 2019, sur quatre radars de la RN4, installés à Héming, Ibigny, Brouviller et Gondrexange, communes situées dans l'est du département, est-il ajouté.

Huit personnes avaient été interpellées par les gendarmes de la brigade de recherche de Sarrebourg et "quatre d'entre elles ont reconnu leur participation aux dégradations commises".

La préfecture rappelle que "la dégradation des radars peut avoir de lourdes conséquences sur la vie des usagers de la route (et) constitue un délit qui peut aboutir à une condamnation pénale". "Le coût d'intervention sur les radars dégradés est élevé et varie" de 500 à 200'000 euros selon le type d'équipement et "l'ampleur des travaux de génie civil requis", est-il détaillé.

Selon un rapport parlementaire, remis mercredi à Matignon, sur les conséquences économiques de la mobilisation sociale des "gilets jaunes", 2410 radars ont été détruits et 577 abîmés et leur remise en état "pourrait à terme coûter 71 millions d'euros".

