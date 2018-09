Droits d’auteur

Les opposants à l’initiative de l’UDC montent au front 26. septembre 2018 - 08:47 La campagne est lancée pour contrer l’initiative de l’UDC pour l’autodétermination, soumise au peuple le 25 novembre. Le Conseil fédéral et les partis politiques mettent en garde contre un texte qui risque de «déstabiliser» la Suisse. Quelques heures après avoir annoncé sa démission du Conseil fédéral, Johann Schneider-Ammann est revenu devant les médias mardi pour dire tout le mal qu’il pensait de l’initiative populaire de l’UDC (droite conservatrice): «Le droit Suisse au lieu de juges étrangers». Les citoyens voteront le 25 novembre sur ce texte qui veut placer la Constitution helvétique au-dessus du droit international. Pour le ministre de l’économie et la ministre de la justice, Simonetta Sommaruga, cette initiative risque de «déstabiliser» la Suisse. L’UDC, seule contre tous à défendre son texte, dénonce des arguments « brouillons » et « émotionnels ». Cette initiative ne changera rien à la tradition suisse et au respect de ses engagements, estime le parti.