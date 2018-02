Ce contenu a été publié le 9 février 2018 10:38 09. février 2018 - 10:38

Les Jeux olympiques d'hiver font reparler du dopage. swissinfo. ch a demandé à des habitants de Brig (Valais) comment ils utilisent le dopage au quotidien et ce qu'ils ressentent.

Etre prêt, réveillé, capable d’en faire plus: Alors que les sportifs de haut niveau ont souvent recours à des moyens illicites, les collaborateurs suisses utilisent également des astuces dans leur vie quotidienne pour être plus performants.

Par exemple, Nicolas a besoin de sa dose quotidienne de tabac à mâcher et Davide de ses comprimés de caféine pour pouvoir pleinement travailler. Marit s'appuie sur un classique de la jeune génération : les boissons énergisantes. Et Melina a besoin d'autant de lard que possible pour se sentir bien.

