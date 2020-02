Le film "Saint Maud", premier long métrage de la réalisatrice britannique Rose Glass, a été récompensé dimanche du Grand prix de la 27e édition du festival international du film fantastique de Gérardmer (Vosges), ont annoncé dimanche les organisateurs dans un communiqué.

L'histoire d'une infirmière à domicile persuadée d'entendre des messages de Dieu, "Saint Maud" a également raflé le prix de la meilleure musique originale, le Prix de la critique, ainsi que le Prix du jury Jeunes de la région Grand Est.

Le film succède à "Puppet Master: The Littlest Reich", des Américains Sonny Laguna et Tommy Wiklund, lauréat du grand prix en 2019.

Le jury présidé par l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento, figure du mouvement #Metoo, a également décerné le prix du jury à "Howling village" du Japonais Takashi Shimizu, tandis que "1BR: The apartment" de l'Américain David Marmor a reçu le prix du public.

Dix longs métrages, dont la moitié de premiers films, devaient être départagés par les membres du jury, qui, outre Asia Argento, comptait dans ses rangs les réalisatrices Alice Winocour et Arielle Dombasle, le comédien Niels Schneider, les musiciens Jean-Benoît Dunckel et Flavien Berger, le réalisateur Christophe Gans, et Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française.

Débuté mercredi, le festival a également proposé aux spectateurs une grande rétrospective de dix-sept longs métrages fantastiques français, réalisés entre 1995 et 2019.

Successeur du festival d'Avoriaz, le festival international du film fantastique de Gérardmer s'est installé dans la station de ski vosgienne en 1994. Il est depuis devenu la plus grande manifestation de cinéma fantastique en Europe.

