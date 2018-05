«Sans corps, il est impossible de commencer un deuil»

Ce contenu a été publié le 27 avril 2018 08:32 27. avril 2018 - 08:32

Missionnaire clarétain, diplômé en philosophie, théologie et sociologie, le père Henry Ramirez Soler est arrivé à Medellín del Ariari à tout juste 22 ans. C'était en 1996, l'une des périodes les plus difficiles du conflit, et depuis lors, il n’a cessé de se battre aux côtés des victimes pour obtenir la vérité et la justice. Son expérience a notamment servi de base à l'élaboration d'une stratégie de recherche des disparus au cours des négociations de paix à La Havane. swissinfo.ch l'a suivi pendant plusieurs jours dans ses activités pastorales et de défense des droits de l'Homme. (Ricardo Torres et Stefania Summermatter)

