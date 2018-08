Annemarie Schwarzenbach.

C’est en 1933 que la journaliste et photographe suisse Annemarie Schwarzenbach effectue son premier grand voyage en Espagne. Ainsi débute ses pérégrinations autour du monde, qu'elle a documentés avec son appareil photo.

En mai 1933, AnnemarieLien externe Schwarzenbach prend la route de l’Espagne avec son amie et photographe Marianne BreslauerLien externe. Le voyage a été financé par la vente de ses articles et photos à la presse. En octobre de la même année, elles se rendirent tous deux en Perse, puis à Moscou, achevant leur grand tour par l'Orient en avril 1934. Plus tard, elle se rendra aux États-Unis et documentera la Grande Dépression ainsi que la réélection de Franklin Roosevelt.

Journaliste passionnée et rebelle, Annemarie Schwarzenbach a écrit son premier livre "Freunde um Bernhard" (Le Cercle des Amis de Bernhard) après avoir terminé ses études à l'âge de 23 ans. Se plongeant dans le monde de la littérature, elle se lie d'amitié avec ErikaLien externe et Klaus Mann, les enfants de l’écrivain Thomas MannLien externe. Klaus était un fidèle compagnon de voyage et l’aida plus tard à publier la revue antifasciste Die Sammlung" (La Collection). L'amitié entre Annemarie et la famille Mann, son homosexualité, son anticonformisme n’a pu que provoquer des tensions avec sa propre famille de riches industrielles de la soie en phase avec l’Allemagne nazieLien externe et le Front nationalLien externe de Zurich.

D’où son choix de parcourir le monde pour échapper aux contraintes et aux choix de son milieu familial. Une errance reconstituée sur cette carteLien externe .



Dans notre série #swisshistorypicsLien externe, nous voyageons dans le temps et dans le monde avec Annemarie Schwarzenbach.

