En 1834, deux entrepreneurs ont commencé à exploiter des bateaux à vapeur sur le lac de Zurich. Ils étaient loin de se douter que près de deux siècles plus tard, les passagers feraient encore la queue pour sentir le vent dans leurs cheveux à bord d'un de ces bateaux associés à la Belle Epoque.

Comme le montrent les archives de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, les années 1960 ont été marquées par un nouvel essor des transports lacustres, avec la mise en service de trois nouveaux navires. L’«Helvetia», lancé en 1964, était le navire amiral du lac de Zurich et, 50 ans plus tard, il conserve son statut. Sa capacité était de 1500 personnes - aujourd'hui, en raison des modifications des lois sur la sécurité, elle est tombée à 1000.

En 1968, la Zürichsee SchifffahrtLien externe exploitait une flotte de 15 bateaux à moteur et deux bateaux à aubes. Les gens se pressaient à bord pour faire de courtes visites dans les villages voisins ou pour passer une soirée à danser sur les ponts.

Bien que la capacité des navires ait diminué, la population locale et les touristes continuent d'apprécier les excursions en bateau sur les lacs suisses. En 2016, les tarifs ont été réduits et alignés sur les tarifs des transports publics.

Le temps des pionniers

C’est en 1823 que le premier bateau à vapeur de Suisse, le Guillaume Tell, vogue sur le lac Léman, sur l'initiative d'Edward Church, alors consul des États-Unis en France.

A Zurich, Johann Jakob Lämmlin et Franz Carl Caspar ont commandé leur premier navire au constructeur anglais William Fairbairn à Manchester en 1834. La Minerve, du nom de la déesse, entreprit une difficile traversée de la Manche vers l'Europe continentale où elle descendit le Rhin jusqu'en Suisse.Elle a été démontée à Augst, dans le canton de Bâle-Campagne. De là, les pièces ont été transportées en calèche jusqu'à Zurich où elles ont été réassemblées.

La compagnie de navigation du lac de Zurich existe sous sa forme actuelle depuis 1957. Mais elle remonte à 1890. Née d’une fusion de trois opérateurs, la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (CGNLien externe) voit, le jour en 1873.

Comme le préciseLien externe le Dictionnaire historique de la Suisse, «pour le tourisme à ses débuts, les vapeurs furent à la fois un important moyen de transport et une attraction, qui atteignit son apogée à la Belle EpoqueLien externe. Le premier bateau à roue à aubes fut lancé sur le Léman en 1823. Les liaisons régulières par vapeurs se généralisèrent sur les grands lacs suisses entre 1850 et 1878 (lac de Bienne). Dans des stations comme Montreux ou Lucerne, quais, hôtels et ports de plaisance formèrent un ensemble urbanistique.»

