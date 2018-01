Tuskegee, Alabama, où l'écrivain et militant Booker T. Washington fonde en 1881 la première école normale (chargée de former les enseignants) destinée aux populations noires dans le Sud.

Entre 1936 et 1938, la photographe suisse Annemarie Schwarzenbach s’est rendue plusieurs fois aux Etats-Unis. swissinfo.ch présente une sélection de ses photographies qui documente la Grande Dépression.

Dans les années 1930, Annemarie Schwarzenbach parcourt les villes et les campagnes américaines pour se rapprocher des gens et de leurs histoires. Il en est ressorti un corpus d'écrits et d'images socialement critiques.

En 1936, elle suit la réélection de Franklin Roosevelt à New York et l'année suivante, elle voyage avec la journaliste et photographe américaine Barbara Hamilton-Wright dans les États du Sud. Elles ont utilisé des caméras Rolleiflex pour capturer les prisons, les plantations de coton, les usines et la population active. «La vision d'une vie meilleure, soit le rêve américain, est assombri par l'ombre des routes qui mènent au sud», écrit Schwarzenbach dans "On the dark side of Knoxville".

A l'occasion du 75e anniversaire de la mort de Annemarie Schwarzenbach, le 15 novembre 2017, la Bibliothèque nationale suisse (BNS Lien externe) a mis en ligne plus de 3000 photographies Lien externe prises au cours de ses voyages entre les années 1930 et 1940 en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie. Vous trouverez iciLien externe une carte interactive de ses voyages.

Dans notre série #swisshistorypicsLien externe nous voyageons dans le temps en noir et blanc avec Annemarie Schwarzenbach pour visiter les quatre coins du monde.

