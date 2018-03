Le «Zurich 4» était utilisé pour les lettres envoyées au sein de la ville de Zurich, tandis que le timbre de 6 centimes était utilisé pour les lettres postées et livrées au sein du canton de Zurich (1843).

Le «Double de Genève», 1843. En septembre 1843, Genève est le deuxième canton à publier un timbre destiné à l’envoi de lettres à l’intérieur du canton. La moitié du «Double de Genève» était utilisée pour la poste à l’intérieur d’une commune. Le «Winterthour», 1850. Conformément à la réglementation fédérale, l’administration postale de Zurich émet le timbre de 2,5 cents en février 1850. Il était utilisé pour payer des frais postaux locaux réduits dans les cantons de Zurich, Zoug, Schaffhouse et Thurgovie. La célèbre «Colombe de Bâle», dessinée par l’architecte Melchior Berri, a été lancée en juillet 1845. Le prix du timbre de 2,5 centimes couvrait les frais postaux pour le transport d’une lettre à l’intérieur de la ville.

Conçu par Ferdinand Hodler en 1901. Ce timbre spécial était assorti d’une surtaxe pour aider à financer l’armée. Timbre commémoratif de 5, 10 ou 25 centimes. Conçu par Eugène Grasset en 1900 pour l’anniversaire de l’Union postale universelle.

Le timbre Pro Juventute d’une valeur de 5 centimes, dessiné par Jules Courvoisier en 1933.

Art et artisanat: vitrail d’art sacré. Conçu par Celestino Piatti, d’après les vitraux de l’artiste bâlois Kurt Volk.



