Des ouvriers dans le tunnel du San Bernardino, 10 octobre 1962. (Keystone)

Cérémonie à l'occasion du percement du San Bernardino, 10 avril 1965. (Keystone)

Des mineurs célèbrent le percement du San Bernardino au portail sud du tunnel, 10 avril 1965. (RDB)

L'entrée du San Bernardino quelques jours avant son ouverture, novembre 1967. (Keystone)

Le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi (au centre) escorté par des dames d'honneur et des journalistes pour la cérémonie d'ouverture du tunnel, 1er décembre 1967. (Keystone)

La route couverte du San Bernardino, 1er décembre 1967. (RDB) Déviation mise en place en raison de fortes chutes de neige à l'entrée nord du San Bernardino, hiver 1968. (Keystone)

Avant la construction de la route d'accès au tunnel, les voitures circulent au milieu des villages. (Keystone)

Le compteur de véhicules du San Bernardino, 1969. (Keystone)

La salle de contrôle du tunnel, 1969. (Keystone)

La construction de la route d'accès du côté sud du San Bernardino a débuté en juillet 1969. (Keystone)



gallery about the history of the San Bernardino Tunnel