Historiquement, les bâtiments agricoles de Suisse présentent une grande diversité de styles, en fonction de la géographie et des matériaux de construction disponibles. swissinfo.ch présente un inventaire tiré d’images d’archives.

Malgré sa superficie relativement réduite d’un peu plus de 41 000 kilomètres carrés (l’équivalent des Pays-Bas), les styles de construction des fermes helvétiques sont aussi divers que les nombreux dialectes régionaux de ses quatre langues nationales. Ces diverses maisons paysannes ont d’ailleurs fait l’objet de recherches et d’inventaires dès le XIXème siècle portés par un «mouvement romantique du retour à la "simplicité" paysanne et dans l'émergence d'une conscience nationale renforcée», rappelle le Dictionnaire historique de la SuisseLien externe.

Aujourd’hui, le Musée suisse en plein air de Ballenberg offre une présentationLien externe exhaustive de cette architecture. Dans les régions au nord des Alpes, le bâti agricole est construit principalement en bois, alors qu’au sud des Alpes, c’est la pierre qui prime. Et en Suisse centrale, on utilise un mélange des deux matériaux.

Ainsi, vous pourrez savoir dans quelle région rurale vous êtes en jetant un coup d'œil rapide aux bâtiments anciens. Par exemple, les fermes tessinoises sont principalement construites en pierre locale non taillées, alors que celles du canton de Vaud sont faite d’un mélange de bois et de pierre. Une ferme du XVIIIe siècle du canton d'Argovie se distingue par des murs bas et son toit de chaume, tandis qu'une résidence similaire de l'Emmental, dans le canton de Berne, est de plus grande taille, avec une écurie attenante construite en bois.



1. pierre (murs avec ou sans plâtrage)

2. pierre / bois (cuisine; briques, salon; bois)

2a. pierre / bûche

2b. pierre / bois (seulement une partie murée avec du bois)

3. bûche, horizontal (cabane en rondins)

4. bûche avec du bois, horizontale (bois avec des bûches entre les cadres)

5. bois, vertical (ancien cadre ou construction récente partiellement en bois)

