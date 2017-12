Ce contenu a été publié le 13 décembre 2017 15:00 13. décembre 2017 - 15:00

Apprendre la Suisse en s'amusant, mais aussi s'orienter et se documenter pour ses premiers pas dans le pays: c'est ce qu'offre "Together".

(swissinfo.ch)

Le pourboire est-il obligatoire dans les restaurants suisses? Mes enfants peuvent-ils fréquenter une école publique même s'ils ne parlent pas une langue nationale? Une application pour les nouveaux venus en Suisse répond à ces questions et bien d'autres encore, soumises par ses 20 000 utilisateurs.

«Together» est une application smartphone de swissinfo.ch et de l’audiovisuel public suisse (SSR) qui peut être téléchargée gratuitement sur les sites AppleLien externe et Google PlayLien externe en sept langues: anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol et arabe. Il permet aux utilisateurs de tester leurs connaissances sur la Suisse, d'apprendre de nouvelles informations et de défier d'autres joueurs dans plus de 20 catégories de quiz allant de l'emploi à la géographie en passant par le sport.

Sur chaque question et chaque catégorie, on peut aussi accéder à des informations supplémentaires, avec la possibilité de partager ou de sauvegarder ce que l’on a appris pour un usage ultérieur.

L'application, qui a été téléchargée 20 000 fois, contient plus de 700 questions et d'autres catégories sont publiées chaque mois. Plus récemment, des catégories sur les médias et le sport en Suisse sont devenues disponibles.

Les utilisateurs qui ont d'autres questions à poser sur la vie quotidienne en Suisse peuvent les soumettreLien externe à l'équipe en charge de l'application pour qu'elles soient étudiées, traitées et incluses dans le quiz. Via l’app, les utilisateurs peuvent aussi accéder à un fil constamment mis à jour des dernières nouvelles de la Suisse dans leur propre langue.

Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent également accéder directement à un flux actualisé en permanence avec les dernières nouvelles de Suisse dans leur langue.

swissinfo.ch et la SSR ont décidé de développer cette app pour répondre au désir des nouveaux arrivants de s’intégrer dans la société suisse et d’en apprendre davantage sur la vie quotidienne dans le pays. Son contenu est largement basé sur l’offre de swissinfo La Suisse, mode d’emploiLien externe, disponible en 10 langues.

Un quart de la population en Suisse est formé de personnes n’ayant pas le passeport helvétique, une des proportions les plus élevées au monde. La politique du gouvernement vis-à-vis des étrangers est une politique d’intégration, qui cherche à impliquer les nouveaux arrivants dans le tissu social au lieu de créer des «sociétés parallèles» à l’intérieur du pays.

​​​​​​​​​​​​​​

swissinfo.ch/vdv

Neuer Inhalt Horizontal Line