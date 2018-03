Droits d’auteur

«Touristes» brésiliens avec 66 kilos de cocaïne 25. août 2008 - 09:38 Un groupe de quatorze «touristes» en provenance du Brésil a tenté de faire passer une importante quantité de drogue en Suisse. Ils ont été arrêtés avant. En février dernier, les douaniers de l'aéroport de Zurich-Kloten avaient découvert 25 kilos de cocaïne dans onze valises que personne n'a jamais réclamées, a annoncé lundi l'inspectorat des douanes de l'aéroport. Elles appartenaient à un groupe de quatorze personnes - neuf femmes et cinq hommes - interceptées avant de prendre l'avion à Fortaleza, au Brésil. Leurs bagages contenaient 41 kilos de cocaïne. En mai dernier, les douaniers avaient également découvert 5,6 kilos de cocaïne dans 39 paquets venant de République dominicaine. Ces paquets avaient été déclarés comme contenant des denrées alimentaires. La drogue était cachée dans de gros pilons en bois. Des cavités destinées à la cocaïne avaient été aménagées dans les plus gros modèles.