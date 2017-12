Droits d’auteur

Ces Suisses qui vivent l’Avent à l’étranger Philipp Meier 23. décembre 2017 - 15:00 Un Père Noël sous le soleil australien, le mois de décembre en maillot de bain en Zambie ou encore la confection des «Grittibänz» (bonshommes en pâte) en Iran. Pour les Suisses de l’étranger, la période de l’Avent a parfois des saveurs surprenantes. Nombreux sont ceux qui postent leurs photos sur Instagram avec notre hashtag #WeAreSwissAbroad. Il y a 18 mois, swissinfo.ch lançait un compte Instagram pour donner une plateforme aux Suisses de l’étranger. Presque chaque jour, nous partageons des photos postées par des Suisses qui vivent aux quatre coins du monde. Nous avons aussi dressé le portrait de beaucoup d’expatriés suisses, dont l’histoire est captivante, comme celle de Raphael Knopf qui a quitté Fribourg pour la nature sauvage de Nouvelle Zélande, ou Manuel Schuster de Thoune (canton de Berne), qui vit désormais aux Philippines. Nous avons choisi pour vous 18 clichés de la période de l’Avent, pris par des Suisses de l’étranger. Parfois surprenant, parfois envoûtants… 1. Illuminations de Noël qui prennent des formes poétiques à Colmar, en France 2. Galerie de photos d'une visite du Père Noël au Swiss Club Victoria, à Melbourne, en Australie 3. Illuminations de Noël futuristes à Sydney, en Australie 4. Nous avons fait une exception pour vous faire découvrir cette magnifique photo, prise par Karina Fenner lors de sa visite en Suisse. 5. Lorsqu’une boule de Noël devient un objectif 6. Bien soigné et totalement incognito: le Père Noël et le Père Fouettard 7. Barbara Elliker confectionne des biscuits de Noël à Buenos Aires, en Argentine 8. Certes prise à la fin du mois de novembre, cette photo de lanternes à Hoi An au Vietnam s’inscrit néanmoins dans notre sélection de clichés de l’Avent 9. Au Swiss Club Victoria de Melbourne, en Australia, comme en Suisse, les enfants confectionnent aussi des «Grittibänze» (bonshommes en pâte) 10. Les «Grittibänze» voyagent jusqu’à Toronto, au Canada. 11. …en passant par l’ambassade de Suisse en Iran… 12. la représentation suisse en Iran apprécie aussi les décorations de Noël 13. Le club suisse de Nouvelle-Zélande a même reçu le Père Noël par hélicoptère 14. En décembre, Erhan s’est aventuré au bord des chutes «Victoria Falls» en Zambie. 15. A Aseda, en Suède, il est beaucoup plus facile de se mettre dans l’ambiance de l’Avent. 16. Des lumières de Noël au style plus coloré dans la vieille ville de Veracruz, à Mexico 17. Karin a préparé des biscuits «Läckerli» à Miami 18. Et finalement, un détour par le marché de Noël de Toronto, au Canada, posté par le Swiss Club de Toronto