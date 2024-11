11-Novembre américain: Biden avec Harris au cimetière d’Arlington

Keystone-SDA

Le président Joe Biden a participé lundi aux cérémonies du 11-Novembre, jour d'hommage aux anciens combattants, aux côtés de sa vice-présidente Kamala Harris. C'est leur première apparition commune depuis la défaite de la démocrate la semaine passée face à Trump.

(Keystone-ATS) La cérémonie au cimetière national d’Arlington, près de la capitale Washington, constitue aussi la première apparition publique de Kamala Harris depuis son discours de défaite, mercredi.

Le Parti démocrate s’interroge sur les raisons de sa déroute – Maison Blanche et Sénat perdu, échec attendu à la Chambre. Certains commencent à mettre en cause le président et son choix initial de se représenter malgré son âge avancé de 81 ans.

La ténor démocrate Nancy Pelosi a confié samedi au New York Times que « si le président était sorti (de la course) plus tôt, il y aurait peut-être eu d’autres candidats ». L’ancienne présidente de la Chambre des représentants a toutefois loué « l’engouement » suscité par Kamala Harris lors de sa campagne.

Lundi, Joe Biden a rendu hommage au soldat inconnu dans le cimetière d’Arlington. Il cédera sa place, le 20 janvier prochain, à celui qui est aussi son prédécesseur, Donald Trump. Les deux hommes doivent se rencontrer mercredi à la Maison Blanche.