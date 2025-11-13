13-Novembre: dix ans après les attentats, l’hommage d’une Nation

Keystone-SDA

Stade de France, terrasses parisiennes, Bataclan: la France se recueille jeudi pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre, dix ans après une nuit d'horreur qui a meurtri Paris et Saint-Denis.

(Keystone-ATS) «Les terroristes ont voulu attaquer cette culture de Paris, de la joie, de la fête, du partage», a déclaré jeudi matin sur RTL la maire de Paris Anne Hidalgo. «Ils ont voulu nous faire perdre tout cela, on l’a reconstruit avec une forme de gravité».

Le vendredi 13 novembre 2015, la France a été frappée par les attaques djihadistes les plus meurtrières de son histoire, coordonnées par le groupe Etat islamique (EI) qui a ciblé un match de football, un concert de hard-rock et des bars et restaurants.

L’hommage national aux 132 morts, à leurs familles et aux rescapés se conclura par l’inauguration d’un jardin mémoriel au coeur de la capitale. Emmanuel Macron se rendra sur chacun des lieux des attentats, avant l’inauguration du Jardin du 13 novembre 2015, point d’orgue de cette journée.