13e rente: la conférence de conciliation veut un financement mixte

Keystone-SDA

La conférence de conciliation sur la 13e rente AVS propose un financement mixte combinant une hausse des cotisations salariales et une augmentation de la TVA. C'est le modèle défendu par le Conseil des Etats.

1 minute

(Keystone-ATS) Les cotisations salariales devraient augmenter de 0,2 point de pourcentage, contre 0,3 proposé jusqu’à présent par le Conseil des Etats. La TVA devrait elle être relevée de 0,4 point de pourcentage, ont indiqué mercredi les services du Parlement. Le taux réduit de TVA ne sera pas modifié.

La proposition de compromis pour les deux volets de la révision a été adoptée par 15 voix contre 11. La séance de conciliation s’est imposée après que les deux conseils n’eurent pas pu se mettre d’accord sur le financement de la 13e rente AVS.

Treize membres des commissions des affaires sociales et de la santé de chaque chambre ont été délégués. Le Conseil des Etats se prononcera sur ce compromis jeudi. Le Conseil national devrait ensuite se prononcer le 17 juin.