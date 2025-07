14’000 supporters défilent en ville de Berne

Keystone-SDA

Près de 15'000 supporters et supportrices ont pris le chemin du Wankdorf dimanche à Berne pour un impressionnant défilé dans les rues en préambule du match Suisse - Islande de l'Euro féminin. Les fans islandais étaient aussi de la fête.

1 minute

(Keystone-ATS) Le cortège des supporters largement vêtus en rouge et blanc, parti de la Place fédérale, a passé par la vieille ville et la fosse aux ours pour remonter vers le stade, dans une ambiance festive et pacifique, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Le vent et la température bien rafraîchie ont à peine tempéré l’enthousiasme.

Les organisateurs ont dénombré 14’000 personnes (environ 12’000 supporters suisses et 2000 islandais) pour cette « marche », ce qui représente le plus grand défilé du genre jamais enregistré lors d’un Euro féminin, indiquent l’UEFA et la ville hôte.

Ce record avait été établi pas plus tard que la veille. Samedi, 8000 supporters vêtus pour la plupart en orange avaient convergé vers le stade de Lucerne avant Pays-Bas – Pays-de-Galles (3-0).

La ville de Berne était très animée dimanche soir. L’accès à la fan zone sur la Place fédérale a dû être limité en prévision de l’afflux de supporters. Pour le canaliser, seules deux entrées ont été ouvertes.