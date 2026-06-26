150 millions pour assainir les bâtiments de l’Etat de Fribourg

Keystone-SDA

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Les députés fribourgeois ont voté vendredi un crédit cadre de 150 millions de francs sur six ans pour assainir "progressivement" le parc immobilier de l’Etat. L'objectif consiste à rattraper le retard "important" accumulé dans l’entretien ces dernières décennies.

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(Keystone-ATS) Le décret a passé la rampe par 81 voix contre 4 et 14 abstentions. Le conseiller d’Etat chargé du dossier Jean-François Steiert a parlé d’un programme à long terme d’assainissement, qui vise à «garantir la sécurité des usagers, à réduire fortement la consommation d’énergie et à préserver la valeur du patrimoine de l’Etat».

Le patrimoine bâti de l’Etat de Fribourg comprend pas moins de 661 objets, dont beaucoup présentent un besoin «critique» d’assainissement, a-t-il souligné. «Les diagnostics actuels montrent que, sans intervention, leur situation se dégradera rapidement», a averti le gouvernement dans son message aux députés.

Passoires énergétiques

D’une évaluation encore «plutôt mauvaise» aujourd’hui, de nombreux bâtiments risquent de tomber dans la catégorie «mauvaise» d’ici à 2032, a précisé Jean-François Steiert. En particulier sur le plan de l’efficacité économique et énergétique, de nombreux bâtiments sont considérés comme de véritables «passoires énergétiques».

«Un constat qui va à l’encontre de la volonté d’assainir les finances cantonales et des objectifs climatiques», selon le Conseil d’Etat. Des mesures s’imposent aussi en matière de protection contre les incendies et de sécurité parasismique. Le premier crédit de 150 millions vise à «freiner la dégradation et agir efficacement».

Avec son «approche progressive», l’Etat assure l’économicité de son parc immobilier à moyen et à long terme, tout en assumant son rôle d’exemplarité et en pensant aux «générations futures». Le programme doit préserver la valeur patrimoniale. L’approche par lots de bâtiments a déplu à l’UDC, qui aurait préféré du cas par cas.

25 millions par an

La manne avalisée par les députés permettra d’allouer en moyenne 25 millions de francs par an à la mise en œuvre du programme pour la période 2026-2031. Pour le premier cycle de six ans, 38 bâtiments ont été sélectionnés comme prioritaires. Parmi eux figurent des objets emblématiques.

On trouve dans la liste les bâtiments PER 08 et 09 de l’Université de Fribourg, qui abritent le département de physique, les sciences du mouvement et du sport ainsi que la section de médecine et ses spécialités cliniques ainsi que le bâtiment principal du collège du Sud à Bulle.

Le programme intègre des assainissements énergétiques, la remise en état des enveloppes des bâtiments et la modernisation des installations techniques. Il est question de modifications de chaudières, d’améliorations systématiques de fenêtres et d’optimisation de régulation des systèmes de chauffage.

Jusqu’en 2046

Le premier crédit se déploie en deux étapes: une première phase d’études et de priorisation entre 2026 et 2027, qui sera suivie de la réalisation proprement dite des travaux de 2027 à 2031. La sécurité constitue par ailleurs un moteur central d’un programme appelé à se déployer jusqu’en 2046.

En tant que propriétaire, en effet, l’Etat est légalement tenu de garantir la conformité de ses bâtiments et de répondre à d’éventuels dommages. Par le passé, des mesures d’urgence ont déjà dû être prises pour des bâtiments tels que l’aula Magna de l’Université, afin d’éviter des interdictions d’exploitation.

Le programme d’assainissement constitue également un moteur pour l’économie locale, dans la mesure où une grande partie des mandats devraient pouvoir être attribués à des entreprises régionales. Il permet en outre de garantir un «environnement de travail sain ainsi que des établissements d’enseignement adéquats».