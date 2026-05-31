1848 Sullivan rassemblés en Irlande pour un record du monde

Keystone-SDA

Près de 2000 personnes portant le nom de Sullivan ou O'Sullivan se sont rassemblées samedi dans le comté de Cork, en Irlande. Le but était de battre le record du monde du nombre de gens portant le même nom réunis en un seul endroit.

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(Keystone-ATS) «Avec un total de 1848, le clan O’Sullivan est le nouveau détenteur du record du monde, félicitations», a proclamé un organisateur devant une foule ravie, après vérification des papiers d’identité, comptage et certification par le Guinness des records sur les terrains d’une école primaire de Castletownbere.

Le clan Sullivan a détrôné les Gallagher, un autre nom de famille irlandais courant, qui avaient rassemblé 1488 homonymes en 2007 dans le comté de Donegal, dans le nord-ouest de l’Irlande.

500’000 dans le monde

O’Sullivan et Sullivan sont des noms courants dans le sud-ouest de l’Irlande et parmi la diaspora irlandaise en Amérique du Nord.

«A Boston, d’où je viens, il y a plein de Sullivan, mais ça, c’est incroyable», s’est enthousiasmé Kevin Sullivan, un retraité de 75 ans. «Tous les gens que je vois ici sont des Sullivan ou des O’Sullivan. C’est une sensation extraordinaire».

Si l’on en croit la base de données généalogique britannique Forebears, qui compile de nombreuses sources publiques, comme les recensements et listes électorales, plus de 500’000 personnes dans le monde portent les noms de Sullivan ou O’Sullivan, dont la majeure partie vit aux Etats-Unis.