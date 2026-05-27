1er jour de l’Aïd: les pèlerins lapident Satan près de La Mecque

Keystone-SDA

Près de 1,7 million de mulsulmans ont accompli mercredi le dernier grand rituel du hajj. Ils sont venus à La Mecque au premier jour de l'Aïd al-Adha, malgré la guerre qui a ébranlé la région du Golfe.

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(Keystone-ATS) Au premier jour de cette fête majeure de l’islam, des foules réunies dans l’ouest de l’Arabie saoudite se sont relayées sur un site de la vallée de Mina, à quelques kilomètres de la Grande mosquée, pour jeter des cailloux sur des stèles en béton symbolisant le diable.

Ce rituel reproduit symboliquement la lapidation du diable par Abraham aux trois endroits où Satan aurait tenté de le dissuader d’obéir à l’ordre de Dieu de sacrifier son fils Ismaël.

Après avoir jeté les cailloux, les hommes se rasent ou se coupent les cheveux et les femmes se taillent une mèche, marquant la sortie de l’état de pureté, appelé ihram, qui exige notamment le port d’une tenue blanche formée de deux pièces d’étoffe non cousues. Ils peuvent dès lors revêtir leurs habits habituels.

«Difficultés extrêmes»

«Je n’arrive pas à croire que j’ai terminé les rites du hajj», témoigne Adnan Hamad, un Irakien de 58 ans accompagné de ses filles. «Chaque étape a été agréable malgré les difficultés extrêmes», dit-il à l’AFP en référence à la chaleur écrasante de cette région désertique parmi les plus arides au monde.

Marwa Dahchouri évoque «un sentiment vraiment unique. C’est comme si vous étiez au paradis, ou comme si vous en étiez devenu une petite partie», raconte cette Egyptienne.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, n’a pas dissuadé les croyants de faire le déplacement.

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu le 8 avril, Téhéran avait riposté en visant des bases militaires et infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe, notamment en Arabie saoudite.

Malgré les incertitudes quant à une reprise du conflit, le pèlerinage a attiré plus de fidèles que l’an passé, d’après les autorités saoudiennes.

«Menace aérienne»

Si les pèlerins sur place se réjouissent d’avoir pu observer l’un des cinq piliers de l’islam, le royaume se tient sur le qui-vive.

Le ministère de la Défense s’est déclaré prêt à «faire face à toute menace aérienne». Il a diffusé une vidéo, largement reprise sur la télévision d’Etat saoudienne, montrant des batteries anti-aériennes déployées sur des collines en périphérie de La Mecque.

Le hajj, qui consiste en une série de rites menés sur plusieurs jours, souvent en extérieur, s’est encore déroulé cette année sous une chaleur écrasante.

Mardi, les fidèles ont prié sur le mont Arafat, étape phare du hajj, sous des températures culminant à 45 degrés.

Ils ont ensuite passé la nuit à la belle étoile à Muzdalifah, à mi-chemin entre Arafat et Mina, où ils ont ramassé des cailloux afin de procéder à la «lapidation du diable».

Ultime étape de ce grand pèlerinage, le retour à La Mecque, la ville la plus sacrée de l’islam, pour un dernier tour de la Kaaba, une structure cubique noire au coeur de la Grande mosquée vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier.

Ce jour coïncide avec l’Aïd al-Adha, une fête célébrée en souvenir du sacrifice qu’avait failli accomplir Abraham en voulant immoler son fils Ismaël, avant que l’ange Gabriel ne lui propose in extremis de tuer un mouton à sa place, selon la tradition musulmane.

A cette occasion, les musulmans égorgent une bête, en général un mouton, et offrent une partie de la viande aux nécessiteux.