La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

20 km d’embouteillages avant l’entrée nord du Gothard

Keystone-SDA

Le bouchon devant le tunnel routier du Gothard s’allonge rapidement samedi matin: alors qu’il atteignait encore dix kilomètres peu après 5 heures du matin devant le portail nord, la file de véhicules s’était déjà étendue à 20 kilomètres après 9 heures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les automobilistes doivent prévoir trois heures et vingt minutes de temps de trajet supplémentaire, a indiqué le TCS sur son site.

Pour rejoindre le Tessin ou le Nord de l’Italie depuis la Suisse romande, les axes du Simplon ou du Grand-St-Bernard dont recommandés.

L’Office fédéral des routes (OFROU) s’attend à un trafic particulièrement dense durant le week-end de Pentecôte. A la même période lors d’années précédentes, des bouchons allant jusqu’à 28 kilomètres de long se sont déjà formés devant le Gothard.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision