Fini l’hiver, le «Böögg», le Bonhomme hiver, brûle à l’occasion du Sechseläuten («six heures sonnent»), le 24 avril. Cette fête est célébrée depuis des siècles à Zurich, les cloches de la cathédrale annonçaient jadis la fin du travail à 18h00 et non plus à 17h00 comme en hiver. (Keystone/Ennio Leanza)