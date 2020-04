Le 12 mars 2019, SWI swissinfo.ch a fêté ses vingt ans d’existence en ligne. Célébré en compagnie de l’ONG Reporters sans frontières, de journalistes du monde entier et de nombreux compagnons de route, cet anniversaire a été l'occasion de revenir sur l'histoire de cette plateforme numérique suisse, pionnière en matière d’actualité en ligne.

Les vingt ans d'histoire de SWI swissinfo.ch revêtent un caractère tout à fait unique. Ce média, plus petite unité de la SSR, emploie une centaine de personnes et dispose d'une rédaction en dix langues.

Sa mission: rendre compte de l'actualité mondiale d’un point de vue suisse et à expliquer la Suisse au monde entier. Son objectif: les personnes qui nous lisent comprennent la Suisse.

Ou comment, en tant qu’entreprise du secteur des médias suisse à vocation internationale, pouvons-nous interagir avec les personnes vivant à l’étranger? Cette question essentielle à nos yeux a été abordée à l’occasion de notre anniversaire.

Passée de 1'049’111 en 2018 à 1'236'658 en 2019, la forte augmentation de la moyenne du nombre d’utilisateurs uniques par mois prouve que, cette année encore, l’information indépendante fournie par SWI swissinfo.ch répond à un besoin toujours croissant. Les crises mondiales de grande ampleur, telle que la pandémie de coronavirus, induisent des périodes d'incertitude qui constituent un terreau fertile pour les «fake news» et les théories absconses. Dans ce contexte, l'information et le service public suisse ont une importance particulière sur le plan international. Disponible en dix langues, le site SWI swissinfo.ch s’adresse potentiellement à quelque 75% de la population mondiale.

Un regard critique

L'histoire de SWI swissinfo.ch se confond avec celle de la Suisse, car elle en retrace le parcours: le Grütli, le Gothard, la bataille de Sempach, les fintech, les start-up, Glencore, Nestlé, la démocratie numérique ou encore la formation professionnelle. SWI swissinfo.ch propose des éclairages sur des sujets suisses exclusivement en langues étrangères.

Qui d'autre pourrait sinon expliquer la Suisse de manière indépendante et critique à l'étranger?

La culture et la société dans une perspective internationale, le contexte politique mondial, l'économie suisse qui veut s'affirmer à l’étranger, les percées scientifiques faisant évoluer le monde: ces sujets, ainsi que les spécificités et les valeurs si caractéristiques de la Suisse, sont au cœur de l’offre de SWI swissinfo.ch.

Autre mission historique de SWI swissinfo.ch, qui reste d'actualité: contribuer à la libre formation de l'opinion à travers le monde, lorsque les médias locaux ne peuvent pas travailler de manière indépendante. Notre 20e anniversaire n’a donc pas tant été l’occasion de célébrer nos succès que de mettre en lumière le journalisme libre et indépendant. SWI swissinfo.ch se trouve quotidiennement confronté à la question de la nécessité d'une information indépendante dans le monde, dans les régions en crise et dans les pays où la liberté de la presse est restreinte. L'actualité suisse et internationale, les crises et les conflits ont à nouveau été les principaux centres d’intérêt des lecteurs en 2019.

Pour renforcer cette perspective internationale, la rédaction en chef a mis en 2019 l’accent sur le thème de la «Genève internationale» et développé le podcast «Inside Geneva»Lien externe. Les élections fédérales ont également constitué un événement politique majeur au niveau national et ont suscité un grand intérêt à l'étranger. SWI swissinfo.ch – en particulier pour les nombreux Suisses de l'étranger qui nous lisent quotidiennement – les a couvertes de manière rigoureuse et approfondie.



(swissinfo.ch)

Une qualité élevée, une dynamique constante

Les médias évoluent dans un environnement dynamique et font face à de nouveaux défis passionnants. Sur le plan technique, SWI swissinfo.ch a travaillé de manière intensive à la migration des contenus vers un nouveau système de gestion. Ce transfert doit contribuer au lancement de notre nouveau site web en dix langues en 2020. Le concept éditorial en termes de contenu et de graphisme sera étoffé et renforcé pour répondre davantage encore aux besoins et aux exigences des utilisateurs à l'étranger.

Une constante importante sous-tend cette dynamique de développement: la qualité des contenus irréprochable. Qualité et indépendance sont nos priorités. La rédaction en chef a ainsi adapté et amélioré les exigences en matière de gestion de la qualité. En 2019, SWI swissinfo.ch a révisé ses lignes éditoriales et principes journalistiques et les a mis à la disposition des journalistes – et du public également, dans un souci de transparence – sous la forme d'un manuel. Ce dernier contient des lignes directrices sur la narration, les formats et le multimédia notamment.

Le concept éditorial, introduit en 2018 et reposant sur quatre piliers, a été développé et précisé. Le travail du «newsdesk anglais», des «beats» (qui offrent des thématiques claires), des rédactions linguistiques (qui proposent des sujets suisses dans sept langues étrangères) et du «production desk» a été affiné et amélioré.

Où en sommes-nous aujourd'hui?

L’histoire de SWI swissinfo.ch remonte à 1935, avec la création du Service suisse des ondes courtes. Où en sommes-nous quatre-vingts ans plus tard?

Aujourd'hui encore, nous sommes la vitrine de la Suisse en dix langues. Nos valeurs: la liberté, l’État de droit, l'égalité, le respect et la justice. Nous traitons les événements mondiaux, les crises et les points forts d'un point de vue suisse. C’est notre mission. Grâce à notre indépendance et en tant qu'entreprise de la SSR, nous jouissons d'une grande crédibilité à l’international. Nous hiérarchisons l’information de manière indépendante, un atout très précieux à l’heure actuelle au niveau mondial.

En 2020, nous continuerons d’animer et de mettre en réseau nos communautés dans le but d’échanger, de réfléchir, de débattre et de mieux comprendre la Suisse, laquelle est depuis longtemps l'un des pays les plus «mondialisés» de la planète. En tant que nation issue d’une volonté politique avec quatre régions linguistiques, la balance des intérêts et l'équilibre entre des revendications et des cultures diverses font partie de l'ADN de notre pays.

Chers lecteurs du monde entier, nous vous remercions sincèrement de votre fidélité et de la confiance que vous nous témoignez chaque jour.

La direction de SWI swissinfo.ch,

Larissa M. Bieler, Maryline Cerf, Reto Gysi von Wartburg, Peter Zschaler, Hubert Zumwald​​​​​​​







(swissinfo.ch)





(swissinfo.ch)





(swissinfo.ch)





(swissinfo.ch)





(swissinfo.ch)





(swissinfo.ch)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram