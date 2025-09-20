La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

25 ans des TPF: forte affluence aux journée portes ouvertes

Keystone-SDA

Entre 4000 et 5000 personnes ont afflué samedi pour la journée portes ouvertes des Transports publics fribourgeois (TPF) sur leur site principal de Givisiez. Cette journée était organisée à l'occasion des 25 ans de l'entreprise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans un communiqué, le directeur général de l’entreprise Serge Collaud a tiré «un bilan plus que satisfaisant» de l’événement. Les équipes des TPF ont pu mettre en avant leur métier et leur savoir-faire et les visiteurs ont découvert «les innombrables activités proposées à une entreprise de transport», a-t-il ajouté.

Le public a notamment pu visiter le centre d’exploitation – la tour de contrôle des TPF -, l’espace musée de Fritram et les ateliers. Différentes démonstrations ont été proposées, ainsi qu’une parade de bus. Le train Chocolat Express miniature, récemment inauguré au Swiss Vapeur Parc du Bouveret (VS), a aussi pris part aux festivités.

Les TPF sont nés en l’an 2000 de la fusion des Chemins de fer Gruyère-Fribourg-Morat (GFM) et des Transports en commun de la ville de Fribourg (TF)

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision