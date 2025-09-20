25 ans des TPF: forte affluence aux journée portes ouvertes
Entre 4000 et 5000 personnes ont afflué samedi pour la journée portes ouvertes des Transports publics fribourgeois (TPF) sur leur site principal de Givisiez. Cette journée était organisée à l'occasion des 25 ans de l'entreprise.
(Keystone-ATS) Dans un communiqué, le directeur général de l’entreprise Serge Collaud a tiré «un bilan plus que satisfaisant» de l’événement. Les équipes des TPF ont pu mettre en avant leur métier et leur savoir-faire et les visiteurs ont découvert «les innombrables activités proposées à une entreprise de transport», a-t-il ajouté.
Le public a notamment pu visiter le centre d’exploitation – la tour de contrôle des TPF -, l’espace musée de Fritram et les ateliers. Différentes démonstrations ont été proposées, ainsi qu’une parade de bus. Le train Chocolat Express miniature, récemment inauguré au Swiss Vapeur Parc du Bouveret (VS), a aussi pris part aux festivités.
Les TPF sont nés en l’an 2000 de la fusion des Chemins de fer Gruyère-Fribourg-Morat (GFM) et des Transports en commun de la ville de Fribourg (TF)