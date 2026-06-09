25 passages frontaliers fermés dès jeudi après-midi à Genève

Keystone-SDA

Les 25 passages frontaliers entre le canton de Genève et la France qui seront fermés en marge du Sommet du G7 ne seront plus accessibles à partir de jeudi après-midi. En cause: la mise en place de plots en béton en vue de leur fermeture temporaire dès minuit et jusqu'au 18 juin inclus.

1 minute

(Keystone-ATS) «Les points de passage empruntés le matin seront donc fermés dans le courant de l’après-midi», indique mardi le Département des infrastructures et du numérique (DIN). «La fermeture sera progressive, en fonction de l’avancement des travaux», a précisé son porte-parole Laurent Paoliello.

La population est invitée à anticiper ses déplacements transfrontaliers et à consulter la carte des passages aux frontières. Automobilistes, cyclistes, piétons ou encore utilisateurs des transports publics seront touchés par ces mesures de sécurité exceptionnelle.

Pour mémoire, sept passages frontières seront ouverts jour et nuit, en plus de ceux de l’aéroport, de la gare Cornavin et de celle d’Annemasse (F). Ceux de Bardonnex et de Thonex-Vallard disposeront d’une voie pour les détenteurs de macarons. S’y ajouteront les passages de Chancy I, Landecy et de Monniaz ouverts de 06h00 à 09h30 et de 15h30 à 19h00, exclusivement pour les détenteurs de macarons. Les contrôles seront renforcés.

www.ge.ch/dossier/sommet-du-g7-evian-2026