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250 ans des Etats-Unis: la France illumine la statue de la Liberté

Keystone-SDA

L'anniversaire des 250 ans des Etats-Unis va donner lieu à une création artistique inédite imaginée par la France autour de la statue de la Liberté. Cette illumination sera diffusée par la chaîne américaine ABC, a-t-on appris lundi auprès du consul général à New York.

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2 minutes

(Keystone-ATS) En mettant en valeur le célèbre monument offert par la France il y a 140 ans, «nous avons voulu faire quelque chose de marquant» pour célébrer «une amitié toujours très solide et profonde» entre les deux pays, a détaillé auprès de l’AFP Cédrik Fouriscot.

Cet événement, décrit par le consulat comme une «création artistique monumentale imaginée par un artiste français» dont le nom est pour le moment tenu secret, sera enregistré en amont et diffusé le 3 juillet au soir par ABC en ouverture de sa programmation spéciale pour les 250 ans.

Inaugurée en 1886 dans la baie de New York, la statue de la Liberté, conçue par le sculpteur alsacien Auguste Bartholdi, est l’un des plus célèbres monuments des Etats-Unis. Elle accueille environ quatre millions de visiteurs chaque année.

L’événement, entièrement financé par du mécénat privé, a été pensé pour mettre en lumière «l’excellence de la France à travers sa technologie et ses artistes», a ajouté M. Fouriscot. Il a nécessité l’autorisation spéciale du Service des parcs nationaux, qui gère le monument, au terme d’une négociation qui a duré plusieurs mois.

Dans le cadre des célébrations des 250 ans, la France a également dépêché la Patrouille de France aux Etats-Unis pour une mission exceptionnelle qui a démarré en juin et s’achèvera le 5 juillet.

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