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26 concerts gratuits à l’affiche de la Scène Ella Fitzgerald

Keystone-SDA

A Genève, la Scène Ella Fitzgerald programme, jusqu'au 21 août, 26 concerts gratuits trois soirs par semaine. Installée depuis 30 ans au parc La Grange, elle propose une programmation sans frontières, avec un mélange de musiques traditionnelles et de formes contemporaines.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le coup d’envoi a été donné vendredi, à l’occasion de la Fête de la musique, avec une soirée aux couleurs afro-caribéennes et latino-américaines. Le rythme de trois concerts par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, débute le 26 juin, avec Thee Sacred Souls, de la «cumbia psychedelic». Le lundi suivant, place au jazz alternatif de la chanteuse et compositrice pakistano-américaine Arooj Aftab.

D’autres grands noms sont à l’affiche, comme le pianiste de jazz sud-africain Nduduzo Makhathini, la chanteuse brésilienne Bia Ferreira, le groupe américain de reggae Groundation et le groupe de rock britannique HENGE. Tout au long de l’été se succéderont du rap, de la pop italienne, de l’afro grunge ou encore de la musique traditionnelle du Proche-Orient.

Les formations locales seront de la partie, avec notamment l’Orchestre de la Suisse romande et un programme mêlant musique classique, pop et rock. L’ensemble de percussions EKLEKTO et l’Ensemble Contrechamps interpréteront «Music for 18 Musicians», de Steve Reich, tandis que l’Orchestre de Chambre de Genève viendra avec des airs d’opéra lors de la soirée de clôture.

www.scene-ellafitzgerald.com

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