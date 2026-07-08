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28 personnes arrêtées pour exploitation sexuelle d’enfants

Keystone-SDA

Les forces de police de sept pays, en collaboration avec Europol, ont arrêté 28 personnes et mis trois enfants en sécurité lors d'une opération visant à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. Les autorités suisses ont également participé à cette opération.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’Office fédéral de la police ainsi que les polices cantonales du Valais, de Berne, d’Argovie et de Nidwald ont participé à cette opération, comme l’a annoncé Europol mercredi. Celle-ci s’est déroulée de fin mai à mi-juin au Canada, en République tchèque, en Allemagne, en Norvège, en Pologne, en Suède et en Suisse.

Elle a également permis la saisie de plus de 460 objets, parmi lesquels des appareils électroniques, des portefeuilles cryptographiques, des stupéfiants et d’importantes quantités de produits dopants. L’opération se poursuit et d’autres arrestations sont à prévoir.

Tous les suspects sont des hommes âgés de 22 à 54 ans, a précisé Europol. L’un d’entre eux utilisait intensivement l’intelligence artificielle pour créer du contenu illégal. Certaines des victimes faisaient partie du cercle familial le plus proche d’un autre suspect.

Les enquêteurs supposent que les suspects ont utilisé des cryptomonnaies pour payer l’accès à des forums du darknet, où ils auraient pu télécharger ou visionner des vidéos d’abus sexuels sur mineurs. Ils sont poursuivis pour possession, acquisition et diffusion de représentations d’abus sexuels sur mineurs.

L’enquête a été menée par les forces de l’ordre norvégiennes, qui ont mis au point en 2025 une méthode permettant de retracer les transactions en cryptomonnaies. Cette méthode a permis aux enquêteurs d’identifier des personnes ayant payé pour accéder à des représentations d’abus sexuels sur mineurs. Deux vendeurs de ce type de contenu ont également pu être identifiés grâce à cette méthode.

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