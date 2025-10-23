5e congrès d’Unia: 400 délégués pour fêter 20 ans

Keystone-SDA

Quelque 400 délégués et déléguées issus des différentes régions, secteurs et groupes d’intérêts d'Unia se réunissent de jeudi à samedi à Brigue pour le 5e Congrès du syndicat, qui fête ses 20 ans. Ils adopteront notamment la stratégie pour les quatre ans à venir.

(Keystone-ATS) Le congrès quadriennal porte le slogan «20 ans de force, ensemble pour la justice sociale». L’occasion de se souvenir de la création du plus grand syndicat de Suisse, issu de la fusion, lors du congrès d’octobre 2004, du SIB, de la FTMH, de la FCTA et de la petite Unia, le syndicat du tertiaire.

Unia défend les intérêts des salariés et salariées de l’économie privée, en particulier des secteurs construction, arts et métiers, industrie et services. En tant que syndicat, il négocie des conventions collectives de travail et offre une protection juridique à ses plus de 170’000 membres.

A Brigue (VS), le congrès débattra et adoptera notamment la stratégie du syndicat pour les quatre années à venir, et même les Perspectives 2045.